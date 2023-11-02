Бригада "Азов" набиратиме новобранців через сайт вакансій

Бригада спеціального призначення "Азов" почне набір військовослужбовців через український сайт із працевлаштування.

Про це сьогодні, 2 листопада, повідомив заступник командира по роботі з особовим складом "Азову" Святослав Паламар на спільній конференції зі співзасновником і СЕО Work.ua Артуром Міхно та директором Banda Agency Дмитром Адабіром.

Паламар розповів, що "Азов", як військовий підрозділ, займається рекрутингом від 2016 року, і "це дало змогу виховати професійних, гарних бійців, які неодноразово на полі бою та в найгарячіших точках доводили свою майстерність".

Артур Міхно пояснив, що всім потрібні вмотивовані люди, особливо у війську.

"Людина, яка готова служити, має мати можливість обрати службу за своєю спеціальністю. Якщо надати людині можливість бути більш ефективною на своєму робочому місці, у неї підіймається і мотивація", – зазначив СЕО Work.ua.

Сьогодні бригада в пошуку сотень спеціалістів різних напрямів: від стрільців до кухарів, від парамедиків до водіїв, від операторів БПЛА до екскаваторників. Усього на сайті зараз опубліковані вакансії для представників 28 різних професій із діапазоном зарплат від 25 тисяч грн до 125 тисяч грн.

Щоб залучити кваліфікованих фахівців там, де потрібні їхні вміння та знання, "Азов" ініціював рекрутингову кампанію, що передбачає підхід, за яким кожна позиція розглядається як вакансія.

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