Погода 3 листопада: які регіони охоплять дощі та сильний вітер

У п'ятницю, 3 листопада, в Україні буде прохолодно. Місцями країну заливатимуть дощі та будуть сильні пориви вітру.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Вдень у південно-східній, східній частині країни та на крайньому заході будуть дощі. На решті території опадів не передбачають. На заході України, а також місцями у Вінницькій та Житомирській областях пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде становити 3-8° тепла. На півдні країни ніч буде тепліша - до +12°. Вдень на більшій території України стовпчики термометрів покажуть +10-15°. На Закарпатті, Одещині та Миколаївщині повітря прогріється до +19°. Тим часом у Карпатах вночі синоптики прогнозують 0-5° тепла, а вдень +8-13°.

Штормове попередження

"3 листопада у західних областях пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

Погода в Києві

На Київщині 3 листопада буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря вночі буде становити +3-8° тепла, а вдень - 10-15°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +4-6°, а вдень +12-14°.

Прогноз погоди на 3 листопада по Україні. / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, синоптикиня Наталія Птуха розповіла, якою буде погода в листопаді та чи очікувати снігу. Загалом в останній місяць осені середньомісячна температура передбачається в межах +2…+7 градусів - близько норми.

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