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Ціна на газ у Європі знизилася до $785 за тисячу кубів

Ціна на газ у Європі знизилася до $785 за тисячу кубів

ТСН.ua

У вересні газ в Європі дорожчає через слабкі темпи заповнюваності європейських підземних сховищ.

16 вересня ціни на газ в Європі після стрімкого росту напередодні опустилися нижче 800 доларів за тисячу кубометрів. Найближчий жовтневий ф'ючерс на спотовий індекс TTF на газ торгується на рівні 785 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані сесії лондонської біржі ICE.

Ціна на газ у Європі коливається через слабкі темпи заповнюваності підземних сховищ, а також на тлі відмови російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту.

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