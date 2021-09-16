Цена на газ в Европе снизилась до $785 за тысячу кубов

Цена на газ в Европе снизилась до $785 за тысячу кубов

В сентябре газ в Европе дорожает из-за слабых темпов заполняемости европейских подземных хранилищ.

16 сентября цены на газ в Европе после стремительного роста накануне опустились ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Ближайший октябрьский фьючерс на спотовый индекс TTF на газ торгуется на уровне 785 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные сессии лондонской биржи ICE.

Цена на газ в Европе колеблется из-за слабых темпов заполняемости подземных хранилищ, а также на фоне отказа российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

Напомним:

Основной причиной роста цены на газ в Европе является то, что крупнейший импортер «Газпром» ограничил поставки через Украину и Польшу и начал отбор газа из хранилищ для выполнения своих контрактных обязательств. Из-за ограничений транзита газа в страны Европы через украинскую газотранспортную систему из стороны «Газпрома» Украине может угрожать дефицит газа в ближайшее время.

и начал отбор газа из хранилищ для выполнения своих контрактных обязательств. Из-за ограничений транзита газа в страны Европы через украинскую газотранспортную систему из стороны «Газпрома» Подробнее о том, что происходит на европейском газовом рынке и вырастут ли цены на газ в Украине, читайте в эксклюзивном материале ТСН.ua «Газ в Европе подорожал в пять раз: что там происходит и насколько вырастут тарифы в Украине».

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