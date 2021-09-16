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Цена на газ в Европе снизилась до $785 за тысячу кубов

Цена на газ в Европе снизилась до $785 за тысячу кубов

ТСН.ua

В сентябре газ в Европе дорожает из-за слабых темпов заполняемости европейских подземных хранилищ.

16 сентября цены на газ в Европе после стремительного роста накануне опустились ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Ближайший октябрьский фьючерс на спотовый индекс TTF на газ торгуется на уровне 785 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные сессии лондонской биржи ICE.

Цена на газ в Европе колеблется из-за слабых темпов заполняемости подземных хранилищ, а также на фоне отказа российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

Напомним:

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