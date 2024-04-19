Картопля в Україні стрімко дешевшає: яка ціна наразі

Ціна на картоплю в Україні падає. На ринку цього овочу стає більше, а попит знижується.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Станом на 18 квітня оптові ціни на картоплю становлять 12-17 грн/кг. У середньому це на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"Багато покупців скаржилися на якість пропонованої продукції і часто відмовлялися від закупівель", – кажуть ключові гравці ринку.

Наразі у середньому картопля в Україні коштує у 2,7 раза дорожче, ніж в аналогічний період 2023 року. Фермери кажуть, що ціни на картоплю можуть продовжити падати.

Нагадаємо, в Україні спостерігається зниження цін на томати. Це сталося через зниження темпів збуту турецьких помідорів та збільшення пропозиції цього овочу на ринку.

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