Картофель в Украине стремительно дешевеет: какая цена сейчас

Цена на картофель в Украине падает. На рынке этого овоща становится больше, а спрос снижается.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

На 18 апреля оптовые цены на картофель составляют 12-17 грн/кг. В среднем это на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"Многие покупатели жаловались на качество предлагаемой продукции и часто отказывались от закупок", — говорят ключевые игроки рынка.

Сейчас в среднем картофель в Украине стоит в 2,7 раза дороже, чем в аналогичный период 2023 года. Фермеры говорят, что цены на картофель могут продолжить падать.

Напомним, в Украине наблюдается понижение цен на томаты. Это произошло из-за снижения темпов сбыта турецких помидоров и увеличения предложения этого овоща на рынке.

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