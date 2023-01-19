Курс валют в Україні 19 січня: скільки коштують долар та євро

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 19 січня, становить в середньому 40,26 грн/дол. Щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок до - 43,15 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,38 грн за дол., євро – 43,31 грн за євро.

Офіційний курс валют НБУ:

долар – 36,56 грн/долар;

євро – 39,58 грн/євро (на 10 коп. дешевше, ніж 18 січня).

Курс долара в банках (купівля/продаж):

ПриватБанк – 39,75 - 40,25 грн;

Ощадбанк – 40,25 - 40,85 грн;

Укрексімбанк – 40,15 - 40,65 грн;

Райффайзен – 40,00 - 40,55 грн;

Укргазбанк – 40,20 - 40,70.

Курс євро в банках (купівля/продаж):

ПриватБанк - 42,10 – 43,10;

Ощадбанк - 42,25 – 43,25;

Укрексімбанк - 42,60 – 43,40;

Райффайзен - 42,20 – 43,00;

Укргазбанк – 41,70 - 43,00.

Нагадаємо, що у державному бюджеті Україні на 2023 рік середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол.

Також читайте У Нацбанку розповіли, що буде з курсом валют в Україні та як на нього впливають обстріли РФ

Як наголошують експерти, готівковий курс цього року, буде залежатиме від подій на фронті. Водночас у Національному банку зазначили, що обстріли та масовані атаки РФ наразі вже не впливають на валютний курс в Україні.

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