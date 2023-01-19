Курс валют в Украине 19 января: сколько стоят доллар и евро

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 19 января, составляет в среднем 40,26 грн/долл. По отношению к евро курс гривны укрепился на 10 копеек до — 43,15 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,38 грн/долл., евро – 43,31 грн/евро.

Официальный курс валют НБУ:

доллар – 36,56 грн/доллар;

евро – 39,58 грн/евро (на 10 коп. дешевле, чем 18 января).

Курс доллара в банках (покупка/продажа):

ПриватБанк – 39,75 – 40,25 грн;

Сбербанк – 40,25 – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,15 – 40,65 грн;

Райффайзен – 40,00 – 40,55 грн;

Укргазбанк – 40,20 – 40,70.

Курс евро в банках (покупка/продажа):

ПриватБанк – 42,10 – 43,10;

Сбербанк – 42,25 – 43,25;

Укрэксимбанк – 42,60 – 43,40;

Райффайзен – 42,20 – 43,00;

Укргазбанк – 41,70 – 43,00.

Напомним, что в государственном бюджете Украины на 2023 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл.

Также читайте В Нацбанке рассказали, что будет с курсом валют в Украине и как на него влияют обстрелы РФ

Как отмечают эксперты, наличный курс в этом году будет зависеть от событий на фронте. В то же время в Национальном банке отметили, что обстрелы и массированные атаки РФ уже не влияют на валютный курс в Украине.

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