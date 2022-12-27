Курс валют в Україні на 27 грудня: скільки коштують долар та євро

Валютні курси, що були встановлені Національним банком України на вівторок, 27 грудня 2022 року, переважно залишалися стабільними.

Національний банк України на 27 грудня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн.

Євро за добу здорожчав на 1 копійку і коштує 38,84 грн.

Офіційний курс польського злотого здорожчав на 1 копійку від рівня попереднього дня й становить 8,36 грн.

Варто зазначити, що за прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Втім, такий прогноз найбільш песимістичний. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

Долар і євро здорожчають: Нацбанк відпустив курс долара "у вільне плавання"

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