Курс валют в Украине на 27 декабря: сколько стоят доллар и евро

Валютные курсы, установленные Национальным банком Украины на вторник, 27 декабря 2022 года, в основном остались стабильными.

Национальный банк Украины на 27 декабря установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн.

Евро в сутки подорожал на 1 копейку и стоит 38,84 грн.

Официальный курс польского злотого подорожал на 1 копейку от уровня предыдущего дня и составил 8,36 грн.

Следует отметить, что по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, в 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн. Впрочем, такой прогноз наиболее пессимистичен. Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023–2024 годах будет на уровне 40,20–40,40 гривен за доллар.

Доллар и евро подорожают: Нацбанк отпустил курс доллара "в свободное плавание"

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