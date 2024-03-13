На що українці витрачають гроші під час війни — результати дослідження

2023 року в українських споживачів збереглася тенденція економити. Залежно від категорії товарів, економлять від 41% до 77% українців.

Найбільшу частку свого бюджету 2023 року українці витрачали на продукти харчування та необхідні для життя платежі. Цей показник сягає 66% - більш, ніж удвічі перевищуючи середній світовий показник.

Про це йдеться в дослідженні від "Делойт".

Цього року соціологи провели порівняння споживацьких настроїв українців з настроями споживачів у Німеччині, Польщі, США, Канаді, ПАР та із середнім світовим показником.

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Як виявилося, українці значно менше витрачають на товари та послуги, які не є необхідними для базового існування.

Україна – єдина серед досліджуваних країн, де витрати на продукти харчування та обов’язкові платежі перевищують 50%.

2023 року в українських споживачів збереглася тенденція економити. Залежно від категорії товарів, економлять від 41% до 77% українців.

За результатами дослідження, на дозвілля (включно з ресторанами/кафе), відпочинок і туризм українці витрачають 2%. У той час, як жителі Німеччини – 17%; Польщі – 15%; США – 19%, Канади – 15%, ПАР – 17%.

На електроніку, побутову техніку та товари домашнього вжитку українці теж витрачають 2% бюджету. У той час, як жителі Німеччини – 10%, Польщі – 12%, США – 12%, Канади – 10%, ПАР – 14%.

Розподіл витрат місячного бюджету в Україні та інших країнах світу / Фото: Deloitte

"У таких категоріях, як одяг та взуття, охорона здоров’я, транспортні витрати та цифрові послуги, немає відчутної різниці між українцями та жителями порівнюваних країн", – йдеться у повідомлені.

Опитування українців, яке лягло в основу дослідження, проводилось з 13 до 28 листопада 2023 року. В ньому взяли участь понад 1000 жителів України віком від 18 років, які користуються смартфонами. Опитування охопило всі регіони України (за винятком тимчасово окупованих територій).

Нагадаємо, основною статтею витрат українських біженців за кордоном від початку війни стабільно залишаються продукти харчування.

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