Наступного року може не бути яєць навіть по 100 грн, якщо не відновити поголів'я птахів

В Україні значно подорожчали яйця, обіцяної стабілізації цін на цей продукт поки що не спостерігається, до того ж, за словами власника агрохолдингу UkrLandFarming Олега Бахматюка у 2023 році яйця зовсім можуть зникнути з прилавків магазинів.

Як розповів Олег Бахматюк, продуктивність курки залежить від її віку, а зараз залишилися постарілі птахи. Внаслідок свого віку вони не можуть забезпечувати необхідний обсяг яєць, тому продукт різко подорожчав — влітку птахи несли 80%, а зараз - 50%.

"Поголів'я старіє. Коли наш інкубатор був на окупованій території, ми не могли завести батьківське поголів'я та інкубувати яйце. Зараз курка вмирає. Ми тримаємо старих курей, щоби на ринку не було ще більшого дефіциту. Якщо не відновити поголів'я, то на наступний рік відбудеться ще більша катастрофа. Яєць не буде", - зазначив власник агрохолдингу UkrLandFarming.

"Ми поставили за мету відновити виробництво 50 мільйонів яєць на місяць зі 100 мільйонів втрачених. Для цього нам потрібно 3 мільйони дорослого поголів'я і 420 мільйонів гривень оборотних коштів. Зараз над цим активно працюємо", - додав він.

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