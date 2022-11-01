У ЗСУ відповіли на брехню Путіна про успіхи окупантів: ви кажете, а ми робимо

Поки президент Росії Володимир Путін розповідає про уявні успіхи окупантів на фронті, Збройні сили України щодня працюють над звільненням захоплених ворогом територій.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий на каналі Freeдом, коментуючи заяву Путіна про те, що Луганська область нібито перебуває повністю під контролем військ РФ.

"Наші воїни звикли до такої бравади. Вони чудово розуміють, навіть із гумором... Десь щодня проводиться бойова робота — ви кажете, а ми робимо. Щодня робиться якийсь мікрокрок — або прямий, або підготовка до нього, звільнення українських земель. Якщо вони такі впевнені у своїх силах, чому вони всередині своєї ж території будують укріпрайони (так звана "лінія Вагнера" — ред.), серйозні інженерні лінії?", — зазначив Череватий.

За його словами, у ЗСУ командири та штаби менше говорять і намагаються більше робити:

"Скрупульозно готується кожна операція, враховується виснаженість наших військ, втома, екіпірування, підтягування резервів, зокрема техніки, можливість артилерійського ураження перед тим, як рухатися далі. І тільки після цього, як було в Харківській області та в Лиманській операції, йдуть війська, щоб мінімізувати втрати та досягти максимального результату. А вони нехай кажуть".

Нагадаємо, 27 жовтня президент Росії Володимир Путін виступив на "валдайському форумі" і заявив, зокрема, що окупанти повністю контролюють територію так званої "ЛНР".

"Спецоперація йде за планом. "Луганська народна республіка" вже звільнена. Наші війська підійшли і з півдня, і з півночі, і стало очевидним, що ці люди на новоросійських землях бачать своє майбутнє з Росією", — заявив він.

Проте Збройні сили України продовжують бойові дії на Луганщині, станом на кінець жовтня в області було звільнено вже 9 населених пунктів.

Також у Луганській області тривають запеклі бої у районі Сватового. Російські окупанти почали знищувати мости та активно проводити розвідку.

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