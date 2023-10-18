Опалювальний сезон 2023-2024: куди звертатися для отримання субсидії

З 1 жовтня в Україні житлову субсидію буде розраховано на опалювальний період 2023-2024 років.

Пенсійний фонд нагадав умови обчислення субсидії на опалювальний період 2023-2024 років.

Про це передає пресслужба ПФУ.

Домогосподарствам, яким було визначено право на житлову субсидію у вересні 2023 року, у тому числі тим у кого розмір житлової субсидії становив 0,00 грн, буде проведено розрахунок розміру субсидії на опалювальний сезон без необхідності звертатись за нею.

Право таких домогосподарств на отримання житлової субсидії не переглядається, воно визначено до квітня 2024 року включно.

Які доходи враховуються

Доходи враховуються за І – ІІ квартали 2023 року. При цьому при розрахунку житлової субсидії на опалювальний період (з жовтня) розмір пенсійної виплати (як дохід) враховується за серпень 2023 року.

Субсидія за жовтень

Розмір житлової субсидії за жовтень обчислюється з урахуванням тривалості опалювального періоду від 16 жовтня. Тобто послуга з опалення житлового приміщення розраховується на 16 днів незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга фактично надається.

Якщо раніше субсидію не одержували

Якщо громадяни, які не отримували житлову субсидію влітку або яким було відмовлено у її призначенні на неопалювальний період, звернуться за її призначенням у період по 30 листопада 2023 року, житлову субсидію буде призначено з жовтня 2023 року.

У Мінсоцполітики уточнили, що оформити субсидію можна як в онлайн-форматі, так і органах соціального захисту.

Онлайн:

на порталі "Дія";

на порталі електронних послуг Пенсійного фонду;

через мобільний застосунок ПФУ.

Також отримати субсидію можна:

звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду без прив’язки до місця реєстрації;

до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, а також до ЦНАПів;

направити звернення поштою до Пенсійного фонду.

Фото: Міністерство соціальної політики України

Раніше ми писали, хто може отримати субсидію, куди звертатись і що робити переселенцям.

Читайте також: