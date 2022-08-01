Після вихідних євро стрімко здорожчало: курс валют на 1 серпня

У понеділок гривня ослабла до євро, а щодо долара залишилися на попередньому рівні.

Національний банк України на 1 серпня встановив курс долара на рівні 36,56 грн. Водночас щодо євро гривня ослабла на 34 коп. - до 37,33 грн/євро.

Про це повідомляє сайт НБУ.

В обмінниках долар продають за 42,21 грн., купують за 41,66 грн, за євро пропонують 42,17 грн., продають за 42,82 грн.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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