Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Після вихідних євро стрімко здорожчало: курс валют на 1 серпня

Дата публікації
Перегляди
1803
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Після вихідних євро стрімко здорожчало: курс валют на 1 серпня

Фото: Associated Press

У понеділок гривня ослабла до євро, а щодо долара залишилися на попередньому рівні.

Національний банк України на 1 серпня встановив курс долара на рівні 36,56 грн. Водночас щодо євро гривня ослабла на 34 коп. - до  37,33 грн/євро.

Про це повідомляє сайт НБУ.

В обмінниках долар продають за 42,21 грн., купують за 41,66 грн, за євро пропонують 42,17 грн., продають за 42,82 грн.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Читайте також:

Щоб українці за серце не хапалися: НБУ наклав табу на табло з курсами валют

Щоб українці за серце не хапалися: НБУ наклав табу на табло з курсами валют
Наступна публікація