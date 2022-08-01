Після вихідних євро стрімко здорожчало: курс валют на 1 серпня

У понеділок гривня ослабла до євро, а щодо долара залишилися на попередньому рівні.
Національний банк України на 1 серпня встановив курс долара на рівні 36,56 грн. Водночас щодо євро гривня ослабла на 34 коп. - до 37,33 грн/євро.
Про це повідомляє сайт НБУ.
В обмінниках долар продають за 42,21 грн., купують за 41,66 грн, за євро пропонують 42,17 грн., продають за 42,82 грн.
Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.
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