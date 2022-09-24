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Шахрайський сайт з логотипом ПриватБанку - будьте обережні

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Шахрайський сайт з логотипом ПриватБанку - будьте обережні

Фото: УНІАН

З'явився фішинговий сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку

Пресслужба ПриватБанку повідомляє  що шахрайський сайт для виманювання у людей логіну та паролю входу в електронний банк "маскується" під програми виплат українцям, сайт благодійної програми банку та Приват24. "ПриватБанк попереджає про велику небезпеку введення персональної інформації, даних карток та логінів для електронного банку на неперевірених, невідомих сайтах та ресурсах. Отримані шахраями дані використовуються для зняття грошей з рахунків".

У ПриватБанку нагадують, що інформацію про державні виплати та порядок отримання допомоги розміщено виключно на офіційних сайтах держслужб та банку. Подання заявки на допомогу можна зробити лише через відповідні адмінцентри та застосунок Дія. "Не переходьте за сумнівними посиланнями, завжди перевіряйте будь-яку інформацію на офіційному сайті банку або за телефоном клієнтської підтримки 3700".

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Дата публікації
Перегляди
159
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