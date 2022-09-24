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Мошеннический сайт с логотипом ПриватБанка – будьте осторожны

Дата публикации
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Мошеннический сайт с логотипом ПриватБанка – будьте осторожны

Фото: УНІАН

Появился фишинговый сайт, незаконно использующий дизайн и логотипы банка.

Прессслужба ПриватБанка сообщает, что мошеннический сайт для выманивания у людей логина и пароля входа в электронный банк "маскируется" под программы выплат украинцам, сайт благотворительной программы банка и Приват24. "ПриватБанк предупреждает о большой опасности ввода персональной информации, данных карт и логинов для электронного банка на непроверенных, неизвестных сайтах и ресурсах. Полученные мошенниками данные используются для снятия денег со счетов".

В ПриватБанке напоминают, что информация о государственных выплатах и порядке получения помощи размещена исключительно на официальных сайтах госслужб и банка. Подать заявку на помощь можно только через соответствующие админцентры и приложение Дія. "Не переходите по сомнительным ссылкам, всегда проверяйте любую информацию на официальном сайте банка или по телефону клиентской поддержки 3700".

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