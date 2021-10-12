Україна вперше експортувала заморожену малину до США та Канади

Партія має 27 тонн.

Американців та канадців годуватимуть українською малиною: ягоду вперше доправили до цих країн.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Аграрії відправили перші 27 тонн замороженої ягоди до цих країн, повідомили в Українській плодоовочевій асоціації.

Також читайте Український суперфуд: користь та ціни на ягоди бузини

Експерти кажуть, що це визначна подія для українських виробників. Адже свідчить про високу на якість української продукції. Справа у тому, що США і Канада дуже вимогливі в цьому. Крім того, це надасть можливість підвищити й вартість української ягоди.

До слова, Україна входить до п'ятірки найбільших світових експортетрів замороженої малини. Минулого року було експортовано 539 тонн свіжої ягоди. Везли її переважно до Польщі.

Українська малина вперше експортована в США і Канаду – Економічні новини

Як повідомлялося, Україна за перші сім місяців 2021 року наростила експорт огірків. Від початку року за кордон було вивезено понад 12 тисяч тонн. Це майже на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше огірків закупили Польща, Естонія та Молдова.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання