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Україна вперше експортувала заморожену малину до США та Канади

Україна вперше експортувала заморожену малину до США та Канади

pixabay.com

Партія має 27 тонн.

Американців та канадців годуватимуть українською малиною: ягоду вперше доправили до цих країн. 

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Аграрії відправили перші 27 тонн замороженої ягоди до цих країн, повідомили в Українській плодоовочевій асоціації.

Експерти кажуть, що це визначна подія для українських виробників. Адже свідчить про високу на якість української продукції. Справа у тому, що США і Канада дуже вимогливі в цьому. Крім того, це надасть можливість підвищити й вартість української ягоди.

До слова, Україна входить до п'ятірки найбільших світових експортетрів замороженої малини. Минулого року було експортовано 539 тонн свіжої ягоди. Везли її переважно до Польщі.

Українська малина вперше експортована в США і Канаду – Економічні новини

Українська малина вперше експортована в США і Канаду – Економічні новини

Як повідомлялося, Україна за перші сім місяців 2021 року наростила експорт огірківВід початку року за кордон було вивезено понад 12 тисяч тонн. Це майже на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше огірків закупили Польща, Естонія та Молдова.

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