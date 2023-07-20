В НБУ розповіли, чи переглянуть офіційний курс долара

Наразі Нацбанк України немає жодних підстав для перегляду офіційного курсу долара - як у сторону зростання, так і у сторону спадання.

Про це інтерв'ю "Укрінформ" розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Сьогодні у нас немає жодних підстав для переприв'язки офіційного курсу в ту чи іншу сторону. Водночас, коли ми говоримо про можливе повернення до принципів гнучкого курсоутворення, то зрозуміло, що такий перехід зумовить і певну гнучкість офіційного обмінного курсу", - сказав Ніколайчук.

Курс долара визначатиметься на ринковій основі за результатами операції на міжбанківському ринку, наголошує Ніколайчук. Своєю чергою, НБУ підтримуватиме ринок, суттєво обмежуючи коливання. За словами заступник голови Нацбанку, "за такого режиму курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися".

Наразі ключовий ризик для курсової стійкості в Україні незмінний уже понад 500 днів - це непередбачуваність наслідків війни. Саме цей чинник, пояснює Ніколайчук, генерує ризики погіршення очікувань.

"Через це ми змушені дотримуватися досить жорсткої монетарної політики, аби нейтралізувати його вплив. Однак, як я вже говорив, ситуація протягом останніх місяців була досить сприятливою і нам вдавалося мінімізувати вплив цього чинника", - розповів заступник голови НБУ.

Курс долара 20 липня

Офіційний курс долара не змінювався від 21 липня 2022 року - він становить 36,56 грн. В обмінниках долар продають у середньому за 36,80 грн, а купують - за 37,60 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,55 - 37,15 грн

"Ощадбанк" – 36,55 - 37,60 грн

"Укрексімбанк" - 36,75 - 37,55 грн

"Райффайзен" – 36,70 - 37,30 грн

ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн

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