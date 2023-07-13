В Україні підрахували кількість безробітних: яку роботу наразі пропонують

В Україні в період від січня до червня цього року безробітними офіційно вважалися 346 тисяч громадян. За цей самий період часу звернулися понад 445,3 тисячі людей.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

Зазначається, що знайти роботу вдалося для 76,2 тисячі людей серед зареєстрованих безробітних. Допомогу по безробіттю впродовж першого півріччя отримували 216,6 тисячі українців. Середня заробітна плата у вакансіях, які містяться у державній базі даних, становить 11 тисяч гривень.

Найзатребуванішими спеціалістами на ринку праці залишаються:

трактористи

водії

токарі

продавці

кухарі

швачки

слюсарі

електрогазозварники

Нагадаємо, Національний Банк України очікує, що 2023 року відновиться зростання реальних заробітних плат. Однак воно буде стримуваним інфляцією та нерівномірним за секторами й регіонами, йдеться в "Інфляційному звіті". Водночас номінальні зарплати зростатимуть щороку швидкими темпами.

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