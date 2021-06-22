В Україні шукають співробітників до гемблінг-індустрії: які вимоги та скільки платять

Робота в гемблінг-індустрії передбачає високі зарплати й обов’язкову англійську мову.

У 2021 році в Україні легалізували гральний бізнес. На кадрових порталах одразу ж з’явилися оголошення про пошук співробітників до гемблінг-індустрії.

Експерти кадрового порталу grc.ua проаналізували ринок праці в сфері грального бізнесу.

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На початку червня на сайті grc.ua пропозицій про роботу в гемблінгу було 0,3% від загальної кількості всіх актуальних вакансій порталу. Водночас ще 0,2% вакансій прямо про гемблінг не говорять, але у вимозі до вакансій роботодавці вказують: "Обов’язковий досвід у беттингу, азартних іграх і онлайн-казино", "досвід у консалтингу із залучення грального трафіка", "досвід побудови воронок з великими гральними компаніями на азійських, європейських ринках", "необхідний досвід роботи з класичними іграми: World of Tanks, League of Legends та іншими".

Причина такої таємної поведінки роботодавців очевидна – сфера гемблінгу в Україні доволі закрита ніша. Досить довго гральний бізнес в Україні був поза законом. І навіть зараз юридичний статус індустрії не визначений – формально азартні ігри дозволені, але з величезною кількістю обмежень, а нормативна база тільки розробляється.

Водночас середня компенсація індустрії порівнянна з зарплатами в IT-сфері та становить близько 75 тис. грн. 50% роботодавців готові платити від 49 тис. грн. Це вакансії для дилерів онлайнказино, копірайтерів, таргетологів, авторів СЕО-текстів і людей без досвіду роботи в гральному бізнесі.

grc.ua

25% вакансій орієнтовані на маркетологів, піарників, редакторів, контентменеджерів, digital-маркетологів. Більшість з вакансій орієнтована на азійський і європейський ринки онлайнказино. Готовність жити і працювати за часом клієнта з-за кордону, вільна англійська (знання другої іноземної буде плюсом) – обов’язкові вимоги.

grc.ua

Від 103 тис. грн (25% всіх відкритих вакансій індустрії) пропонують розробникам ПЗ, розробникам ігор, digital-маркетологам з досвідом роботи від 3 років у галузі азартних ігор.

Для того, щоб знайти роботу в гемблінг-індустрії, кандидат має відповідати цілій низці вимог.

grc.ua

По-перше, знання англійської мови. Для 50% роботодавців сфери знання англійської на рівні не нижче Intermediate – обов’язкова умова. Розробники (55% всіх вакансій індустрії) повинні мати досвід роботи з Git, JavaScript та іншими програмами.

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Якщо кандидат шукає роботу контентменеджера (8%) або копірайтера (8%) в сфері гемблінгу, крім англійської, він повинен мати досвід редагування, навички project management і вміти обробляти іміджі в adobe photoshop. Менеджер з digital-маркетингу (17% всіх вакансій категорії), крім стандартних вимог – налаштовувати трафік користувачів із соціальних мереж, складати портрет, сегментувати і тестувати аудиторії, працювати з Google Analytics, Google Ads, DV360, має знати англійську на рівні С1+ (Advanced) і розуміти систему управління персоналом.

Гендерно кандидати категорії розподіляються в пропорції 80% на 20% – переважають чоловіки.

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