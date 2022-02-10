В Україні зросла вартість борщу: у скільки обійдеться страва

В Україні зросла вартість борщу: у скільки обійдеться страва

Порція для чотирьох осіб коштує 80,92 грн.

В Україні потягом останнього року зросла вартість приготування порції борщу для чотирьох осіб.

Про це повідомили в Офіс ефективного регулювання (BRDO).

Порція для чотирьох коштує 80,92 грн. У порівнянні з лютим 2021-го ціна зросла на понад 30%. Зазначається, що інгредієнти борщу за рік здорожчали від незначних 5% до істотних 284,4%.

Найбільше зросла варітсть овочів. Більш ніж вдвічі зросли ціни на буряк та моркву. Майже учетверо зросла вартість капусти. Єдиний овоч, ціна якого зросла неістотно - картопля (+5,05%).

Вартість свини для борщу здорожчала на 12%. Сметана додала у ціні майже 9%.

Як повідомлялося, український ринок заповнила дешева свинина з Європи: до країни стали більше завозити м'яса. За перший місяць 2022 року імпорт зріс у чотири рази - до понад 6,5 тис. тонн. Ключовими постачальниками свинини в Україну є Данія, Нідерланди та Бельгія. До слова, 79% імпорту - це свіже або охолоджене м'ясо. Решта - заморожений продукт.

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