В Украине выросла стоимость борща: во сколько обойдется блюдо

В Украине выросла стоимость борща: во сколько обойдется блюдо

Порция для четырех человек стоит 80,92 грн.

В Украине за последний год возросла стоимость приготовления порции борща для четырех человек.

Об этом сообщили в Офисе эффективного регулирования ( BRDO ).

Порция для четырёх стоит 80,92 грн. По сравнению с февралем 2021-го цена выросла более чем на 30%. Отмечается, что ингредиенты борща за год подорожали от незначительных 5% до 284,4%.

Больше всего возросла стоимость овощей. Более чем вдвое выросли цены на свеклу и морковь. Почти в четыре раза возросла стоимость капусты. Единственный овощ, цена которого выросла несущественно – картофель (+5,05%).

Стоимость свиньи для борща подорожала на 12%. Сметана прибавила в цене почти 9%.

Как сообщалось, украинский рынок заполнила дешевая свинина из Европы: в страну стали больше завозить мясо. За первый месяц 2022 года импорт вырос в четыре раза – до более 6,5 тыс. тонн. Ключевыми поставщиками свинины в Украину являются Дания, Нидерланды и Бельгия. К слову, 79% импорта – это свежее или охлажденное мясо. Остальное – замороженный продукт.

В Украине появится День украинского борща: когда будет праздник и для чего он

Читайте также: