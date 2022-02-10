Народные приметы, обряды и обычаи 11 февраля 2022 года

Ясная Луна — к стуже, а круторогая— на мороз.

11 февраля церковь и верующие чтят память перенесения мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, отшельника Печерского, епископа Туровского, в Ближних пещерах, мучеников Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Юлиана и Париа, чтеца Мокия.

11 февраля: украинские народные приметы

Ясная Луна — к стуже, а круторогая — на мороз.

Если рано в небе появляется пепел — краснеет небо, то на ветер, а как вечером, то на снег или дождь. Облака идут низко – будет холодно, а когда плывут против ветра – на снег.

Шумит зимний лес — жди оттепели.

Длинные сухие веточки ели на метель сгибаются, а на погоду распрямляются.

Гуси и утки купаются в снегу — на оттепели и ветер.

Белые облака — к морозу, ясные сумерки — к стуже.

11 февраля: церковный праздник

Игнатий Богоносец или Игнатий Антиохийский – один из первых отцов Церкви, епископ Антиохии, ученик апостола Иоанна Богослова, святой, мученик.

Святой Игнатий Богоносец был учеником св. Ивана Богослова. Впоследствии он стал епископом Антиохии и, как добрый пастырь, 40 лет поддерживал дух своего стада во время преследования христиан. В правление императора Траяна его заключили в тюрьму и повезли в Рим на суд. Во время долгой поездки Игнатий укреплял местных христиан в правдах святой веры. Тогда же он написал семь писем в различные церковные общины. Именно Игнатий Богоносец в письме к верным городу Смирне в Малой Азии впервые использовал выражение "Вселенская Церковь".

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Умер Игнатий мученической смертью 107 года в Риме, а его святые мощи перенесены в Антиохию.

11 февраля: что не стоит делать

думать в отрицательном ключе;

идти на неоправданные опасности;

вовлекаться в споры и конфликты.

11 февраля: что следует сделать

В этот день традиционно наблюдали за месяцем и за ним пытались понять дальнейшую погоду.

11 февраля: народные традиции

Раньше считалось, что в этот день ведьмы устраивают изломы сухой травы, заметенной снегом. Следует употреблять блюда из рыбы разрешается. В прежние времена в этот день ожидается дождь.

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