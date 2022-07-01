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Від 1 липня в Україні підвищується прожитковий мінімум

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Від 1 липня в Україні підвищується прожитковий мінімум

Фото: Національний банк України

Від 1 липня в Україні підвищується прожитковий мінімум - середній розмір підвищення складе 100 грн.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Попри те, що Україна на сьогоднішній день у надзвичайно важкому стані економічному і продовжується війна, заплановане підвищення певних соціальних гарантій, яке було визначено ще в законі про державний бюджет на поточний рік, від 1 липня відбувається планово. І прожитковий мінімум в середньому зростає на близько 100 грн", - сказав він.

Музиченко пояснив, що розмір підвищення залежить від соціально-демографічної групи, тому що в країні розрізняють декілька прожиткових мінімумів – для дітей певного віку, для працездатних і непрацездатних осіб. Так, зокрема мінімальна пенсія зросте на 93 грн і буде складати не менше ніж 2227 грн.

Також підвищення прожиткового мінімуму буде і на різні соціальні виплати, зокрема допомога малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, дітям з інвалідністю тощо, сказав заступник міністра та додав, що за липень громадяни вже почнуть отримувати відповідні кошти з урахуванням цього підвищення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає 1 мільярд євро від Німеччини. Кошти будуть спрямовані до держбюджету для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану.

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