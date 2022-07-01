"Карпати" оголосили про відхід одразу 13 футболістів

Львівські "Карпати" повідомили про припинення співпраці з тринадцятьма гравцями.

Зазначається, що всі ці гравці розірвали контракти з клубом за взаємною згодою сторін.

Про відхід футболістів повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

Так, львівську команду покинули такі футболісти: Максим Кучинський, Назар-Стефан Сасс (обидва не зіграли жодного поєдинку) та Іван Сілецький (21 матч). Також клуб покинули захисники Володимир Заставний (17 матчів, 2 голи), Олександр Маткобожик (15 матчів), Олександр Дударенко (17 матчів, 3 голи) та Сергій Сімінін (19 матчів). Попрощалися з "Карпатами" ще два оборонці: Андрій Маркович та Іван Цюпа, які не зіграли жодного матчу.

Крім того, "зелено-білі" припинили співпрацю з трьома півзахисниками: Ігорем Семениною, який так і не дебютував за львів’ян, Іллею Повалієм, який провів 21 поєдинок у "зелено-білій" футболці та відзначився двома забитими м’ячами, а також з Анатолієм Тітуніним (5 матчів).

Покинув львівські "Карпати" і Євген Буднік. Форвард зіграв 18 матчів і забив два м’ячі.

У львівському клубі планують підписати контракти з низкою нових гравців, а також у наступному сезоні до виступів за головну команду залучатимуться вихованці Академії "Карпат".