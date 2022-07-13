Вперше за останні 20 років: євро став дешевим за долар

Долар став дорожчим за євро вперше від грудня 2002 року.

Долар зріс до 20-річного максимуму по відношенню до кошика валют, а євро опустився нижче паритету по відношенню до долара.

Курс євро досяг найнижчого рівня вперше із грудня 2002 року. Євро впав на 0,4% до мінімуму в 0,9998 долара.

Про це пише Reuters.

Починаючи з впровадження євро в 1999 році, валюта находилась нижче за паритет до долара нетривалий час. Востаннє це було між 1999 й 2002 роками, коли у жовтні 2000 року курс євро впав до рекордно низького рівня 0,82 долара.

"Сьогодні ранкова цифра приголомшливо висока. Це вище, ніж очікувалося, і свідчить про те, що інфляція швидко рухається в неправильному напрямку", - сказав Кріс Заккареллі, головний інвестиційний директор Independent Advisor Alliance.

Нагадаємо, економіст прогнозує відмову Нацбанку від фіксованого курсу – що буде з доларом та цінами в Україні.

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