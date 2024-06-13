Астрологічний прогноз на 13 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які починання сьогодні приречені на успіх, але приступати до них потрібно лише у разі потреби – якщо без цього неможливо обійтися.

Символ дня: Павич.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: червоний, червоний, пурпуровий.

Щасливе каміння дня: олівін, хризоліт, гранат.

За якусь частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися небезпечними, оскільки найчастіше досить швидко переходять у хронічну форму, тому зволікати з їх лікуванням не можна жодного дня.

Харчування дня: дієта, піст чи лікувальне голодування не тільки допоможе позбутися зайвої ваги, але й поповнить втрачену енергію, необхідну для життя та роботи.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: важливо інтенсивно поливати та підгодовувати рослини.

Магія та містика дня: можна читати змови, які допомагають у побутових конфліктах – наприклад, із родичами чи сусідами.

Сни дня: сни нинішньої ночі дають важливу підказку щодо спрямування життєвого шляху, але потрібно правильно їх розшифрувати та витлумачити.

Табу дня: не можна ігнорувати знаки, які в цей день надсилає доля.

Цитата дня: «Ми не наважуємось на багато речей, тому що вони важкі, але важкі вони тому, що ми не наважуємося зробити їх»(Сенека).

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