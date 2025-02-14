Астрологічний прогноз на 14 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий прийняття важливих професійних – і життєвих – рішень.

Символ дня: Виноградні грона.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливе каміння дня: прозорий аметист, цирконій, обсидіан.

За якусь частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, протікають у гострій формі, тому з лікуванням зволікати не варто.

Харчування дня: можна дозволити собі шкідливу їжу, але в обмеженій кількості.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи: можна сіяти насіння на розсаду.

Магія та містика дня: гарний день для створення талісманів та оберегів.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, і виконуються на третій день.

Табу дня: не можна впадати у відчай.

Цитата дня: «Найкраща частина свята – розповіді про те, як пройшло свято»(Чарльз Дікенс).

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