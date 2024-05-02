Астрологічний прогноз на 2 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли з максимальним терпінням і розуміємо треба ставитися до оточення і поважати не лише свою, а й чужу думку.

Символ дня: Вулкан.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: жовтий, бурштиновий, золотистий.

Щасливі камені дня: повітряний обсидіан, синій нефрит.

За яку частину тіла відповідає: область пахв.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі і перебігають у легкій формі, особливо якщо одразу звернутися до лікаря. Хороший результат дасть лікування гомеопатією.

Харчування дня: необхідно максимально обмежити вживання рідини, навіть від перших страв краще відмовитися.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Дачні роботи дня: потрібно впорядковувати садову ділянку та розпочинати на ній будівництво.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та читати змови, звернені до античних богів.

Сни дня: сни нинішнього дня підказують щодо нинішніх вчинків, які дадуть чудові результати в майбутньому.

Табу дня: не можна вирушати у подорожі.

Цитата дня: «Щоб до тебе добре ставився світ, потрібно добре ставитися до себе самого» (Ендрю Метьюз).

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