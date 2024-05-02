Астрологический прогноз на 2 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда с максимальным терпением и понимаем относиться к окружающим людям, и уважать не только свое, но и чужое мнение.

Символ дня: Вулкан.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый, янтарный, золотистый

Счастливые камни дня: воздушный обсидиан, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают в легкой форме, особенно если сразу же обратиться к врачу. Хороший результат даст лечение гомеопатией.

Питание дня: необходимо максимально ограничить употребление жидкости, даже от первых блюд лучше отказаться.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: нужно благоустраивать садовый участок и начинать на нем строительство.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, обращенные к античным богам.

Сны дня: сны нынешнего дня дают подсказку относительно нынешних поступков, которые дадут замечательные результаты в будущем.

Табу дня: нельзя отправляться в путешествия.

Цитата дня: «Чтобы к тебе хорошо относился мир, нужно хорошо относиться к себе самому» (Эндрю Мэтьюз).

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