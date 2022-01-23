Астрологічний прогноз на 23-24 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 22-й місячний день, який триватиме майже дві доби, дозволить дізнатися багато нового про світ, професію та себе самого. Цього дня особливо добре засвоюються нові знання, тому бажано набувати їх усіма можливими способами.

Символ дня: сувій, старовинний манускрипт.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір: червоний.

Щасливі камені дня: синій агат, синій сапфір, синій нефрит.

За яку частину тіла відповідає: хребет, крижі, тазостегновий пояс.

Хвороби дня: організму необхідне фізичне навантаження, але з однією умовою: не варто переоцінювати свої сили, це може спричинити травми.

Афоризм дня: "Щоб почати з нуля, до нього ще довго треба повзти" (Михайло Жванецький).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і стосунки дня: можна зустрічатися тільки з людьми – коханими чи друзями – лише в тому разі, якщо від них немає секретів, інакше таємне стане очевидним.

Містика дня: можна вивчати Біблію та езотеричні праці.

Табу дня: не можна розголошувати і тим більше використовувати на зле чужі таємниці.

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