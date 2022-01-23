Астрологический прогноз на 23-24 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: 22-й лунный день, который продлится почти двое суток, позволит узнать много нового о мире, профессии и себе самом. В этот день особенно хорошо усваиваются новые знания, поэтому желательно приобретать их всеми возможными способами.
Символ дня: свиток, старинный манускрипт.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: голубой агат, синий сапфир, голубой нефрит.
За какую часть тела отвечает: позвоночник, крестец, тазобедренный пояс.
Болезни дня: организму необходима физическая нагрузка, но с одним условием: не стоит переоценивать свои силы, это может стать причиной травм.
Афоризм дня: "Чтобы начать с нуля, до него еще долго нужно ползти" (Михаил Жванецкий).
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: можно встречаться только с теми людьми – любимыми или друзьями – только в том случае, если от них нет секретов, в противном случае тайное станет явным.
Мистика дня: можно изучать Библию и эзотерические труды.
Табу дня: нельзя разглашать и тем более использовать во зло чужие тайны.
Читайте также: