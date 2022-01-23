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Астрологический прогноз на 23-24 января

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Астрологический прогноз на 23-24 января

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: 22-й лунный день, который продлится почти двое суток, позволит узнать много нового о мире, профессии и себе самом. В этот день особенно хорошо усваиваются новые знания, поэтому желательно приобретать их всеми возможными способами. 

Символ дня: свиток, старинный манускрипт. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: красный. 

Счастливые камни дня: голубой агат, синий сапфир, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: позвоночник, крестец, тазобедренный пояс. 

Болезни дня: организму необходима физическая нагрузка, но с одним условием: не стоит переоценивать свои силы, это может стать причиной травм. 

Афоризм дня: "Чтобы начать с нуля, до него еще долго нужно ползти" (Михаил Жванецкий). 

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Брак и отношения дня: можно встречаться только с теми людьми – любимыми или друзьями – только в том случае, если от них нет секретов, в противном случае тайное станет явным. 

Мистика дня: можно изучать Библию и эзотерические труды. 

Табу дня: нельзя разглашать и тем более использовать во зло чужие тайны. 

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