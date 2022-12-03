Астрологічний прогноз на 3 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час сприятливий для створення чогось нового, тому, з урахуванням того, що на календарі вихідний, можна припустити, що найуспішнішим заняттям буде дрібний ремонт чи інші господарські клопоти. Також можна – і навіть потрібно – спілкуватися, особливо з друзями та родичами.

Символ дня: джерело.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: жовтий, лимонний, шафранний.

Щасливі камені дня: бірюза, сардонікс, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, є нетривалими і, як правило, минають без наслідків, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря.

Харчування дня: не можна голодувати, постувати та влаштовувати розвантажувальні дні – користі вони не принесуть, а ось шкода може виявитися дуже відчутною.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть потужну позитивну енергетику – після них людина почувається відпочилою і перебуває у гарному настрої.

Стрижка дня: від стрижки у цей день бажано відмовитись.

Афоризм дня: "У сімейному житті сонце світить не щодня" (Марк Леві).

Ангел-охоронець дня: Масабель – вчить знаходити вихід із найскладніших та заплутаних життєвих ситуацій.

Магія та містика дня: можна читати змови на залучення талану у професії, бізнесі та фінансах.

Табу дня: не рекомендується вирушати у поїздки.

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