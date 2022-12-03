Астрологический прогноз на 3 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время благоприятно для создания чего-то нового, поэтому, с учетом того, что на календаре выходной, можно предположить, что наиболее успешным занятием будет мелкий ремонт или другие хозяйственные хлопоты. Также можно – и даже нужно – общаться, особенно с друзьями и родственниками.
Символ дня: родник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, шафранный.
Счастливые камни дня: бирюза, сардоникс, хризолит.
За какую часть тела отвечает: грудной отдел.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, непродолжительны и, как правило, проходят без последствий, особенно если вовремя обратиться к врачу.
Питание дня: нельзя голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым.
Сны дня: сны нынешней ночи несут мощную позитивную энергетику – после них человек чувствует себя отдохнувшим и пребывает в хорошем настроении.
Стрижка дня: от стрижки в этот день желательно отказаться.
Афоризм дня: "В семейной жизни солнце светит не каждый день" (Марк Леви).
Ангел-хранитель дня: Масабэль – учит находить выход из самых сложных и запутанных жизненных ситуаций.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в профессии, бизнесе и финансах.
Табу дня: не рекомендуется отправляться в поездки.
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