Астрологический прогноз на 3 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время благоприятно для создания чего-то нового, поэтому, с учетом того, что на календаре выходной, можно предположить, что наиболее успешным занятием будет мелкий ремонт или другие хозяйственные хлопоты. Также можно – и даже нужно – общаться, особенно с друзьями и родственниками.

Символ дня: родник.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, шафранный.

Счастливые камни дня: бирюза, сардоникс, хризолит.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, непродолжительны и, как правило, проходят без последствий, особенно если вовремя обратиться к врачу.

Питание дня: нельзя голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым.

Сны дня: сны нынешней ночи несут мощную позитивную энергетику – после них человек чувствует себя отдохнувшим и пребывает в хорошем настроении.

Стрижка дня: от стрижки в этот день желательно отказаться.

Афоризм дня: "В семейной жизни солнце светит не каждый день" (Марк Леви).

Ангел-хранитель дня: Масабэль – учит находить выход из самых сложных и запутанных жизненных ситуаций.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в профессии, бизнесе и финансах.

Табу дня: не рекомендуется отправляться в поездки.

Читайте также: