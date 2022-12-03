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Астрологический прогноз на 3 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
152
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 3 декабря

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: время благоприятно для создания чего-то нового, поэтому, с учетом того, что на календаре выходной, можно предположить, что наиболее успешным занятием будет мелкий ремонт или другие хозяйственные хлопоты. Также можно – и даже нужно – общаться, особенно с друзьями и родственниками. 

Символ дня: родник. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, шафранный. 

Счастливые камни дня: бирюза, сардоникс, хризолит. 

За какую часть тела отвечает: грудной отдел.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, непродолжительны и, как правило, проходят без последствий, особенно если вовремя обратиться к врачу. 

Питание дня: нельзя голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым. 

Сны дня: сны нынешней ночи несут мощную позитивную энергетику – после них человек чувствует себя отдохнувшим и пребывает в хорошем настроении. 

Стрижка дня: от стрижки в этот день желательно отказаться. 

Афоризм дня: "В семейной жизни солнце светит не каждый день" (Марк Леви). 

Ангел-хранитель дня: Масабэль – учит находить выход из самых сложных и запутанных жизненных ситуаций. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в профессии, бизнесе и финансах. 

Табу дня: не рекомендуется отправляться в поездки. 

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Дата публикации
Просмотры
152
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