Астрологічний прогноз на 9 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день сповнений спокус, до яких потрібно ставитися вкрай обережно — не спокушаючи тим, що може принести шкоду. Час вдалий для бізнесу: будь-які зусилля, прикладені до реалізації важливого проєкту, увінчаються успіхом.

Символ дня: древо пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.

Число дня: 4

Колір дня: малахітовий.

Камені дня: зелений нефрит, агат, амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: до нездужання, навіть якщо воно здається несерйозним, необхідно поставитися з максимальною обережністю — воно може затягнутися надовго, а згодом перейти в хронічну стадію.

Слова дня: хто володіє інформацією, той володіє світом.

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Взаємини дня: небажано з'ясовувати стосунки з близькою людиною.

Містика дня: період сприятливий для зняття причини — як з людини, так і з її майна — рухомого і нерухомого.

Табу дня: не можна рвати квіти, рубати дерева і навіть ламати гілки.

Які люди народжуються цього дня: ті, хто з'явився на світ цього дня, все життя метушаться між добром і злом: їх постійно тягне то в один, то в інший бік, і вони впевнені, що завжди вибирають не те, що їм потрібно, звідси — постійна незадоволеність собою і своїм життям.

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