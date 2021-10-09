Астрологічний прогноз на 9 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Прогноз дня: день сповнений спокус, до яких потрібно ставитися вкрай обережно — не спокушаючи тим, що може принести шкоду. Час вдалий для бізнесу: будь-які зусилля, прикладені до реалізації важливого проєкту, увінчаються успіхом.
Символ дня: древо пізнання.
Стихія дня: Дерево.
Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.
Число дня: 4
Колір дня: малахітовий.
Камені дня: зелений нефрит, агат, амазоніт.
За яку частину тіла відповідає: гортань.
Хвороби дня: до нездужання, навіть якщо воно здається несерйозним, необхідно поставитися з максимальною обережністю — воно може затягнутися надовго, а згодом перейти в хронічну стадію.
Слова дня: хто володіє інформацією, той володіє світом.
Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.
Взаємини дня: небажано з'ясовувати стосунки з близькою людиною.
Містика дня: період сприятливий для зняття причини — як з людини, так і з її майна — рухомого і нерухомого.
Табу дня: не можна рвати квіти, рубати дерева і навіть ламати гілки.
Які люди народжуються цього дня: ті, хто з'явився на світ цього дня, все життя метушаться між добром і злом: їх постійно тягне то в один, то в інший бік, і вони впевнені, що завжди вибирають не те, що їм потрібно, звідси — постійна незадоволеність собою і своїм життям.
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