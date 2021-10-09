Астрологический прогноз на 9 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: день полон искушений, к которым нужно относиться крайне осторожно – не соблазняясь тем, что может принести вред. Время удачно для бизнеса: любые усилия, приложенные к реализации важного проекта, увенчаются успехом.
Символ дня: древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 4
Цвет дня: малахитовый.
Камни дня: зеленый нефрит, агат, амазонит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: к недомоганию, даже если оно кажется несерьезным, необходимо отнестись с максимальной осторожностью – они могут затянуться надолго, а впоследствии перейти в хроническую стадию.
Слова дня: кто владеет информацией, тот владеет миром.
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Отношения дня: нежелательно выяснять отношения с близким человеком.
Мистика дня: период благоприятен для снятия порчи – как с человека, так и с его имущества – движимого и недвижимого.
Табу дня: нельзя рвать цветы, рубить деревья и даже ломать ветки.
Какие люди рождаются в этот день: те, кто появился на свет в этот день, всю жизнь мечутся между добром и злом: их постоянно тянет то в одну, то в другую сторону, и они уверены, что всегда выбирают не то, что им нужно, отсюда – постоянная неудовлетворенность собой и своей жизнью.
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