Астрологический прогноз на 9 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день полон искушений, к которым нужно относиться крайне осторожно – не соблазняясь тем, что может принести вред. Время удачно для бизнеса: любые усилия, приложенные к реализации важного проекта, увенчаются успехом.

Символ дня: древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 4

Цвет дня: малахитовый.

Камни дня: зеленый нефрит, агат, амазонит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: к недомоганию, даже если оно кажется несерьезным, необходимо отнестись с максимальной осторожностью – они могут затянуться надолго, а впоследствии перейти в хроническую стадию.

Слова дня: кто владеет информацией, тот владеет миром.

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Отношения дня: нежелательно выяснять отношения с близким человеком.

Мистика дня: период благоприятен для снятия порчи – как с человека, так и с его имущества – движимого и недвижимого.

Табу дня: нельзя рвать цветы, рубить деревья и даже ломать ветки.

Какие люди рождаются в этот день: те, кто появился на свет в этот день, всю жизнь мечутся между добром и злом: их постоянно тянет то в одну, то в другую сторону, и они уверены, что всегда выбирают не то, что им нужно, отсюда – постоянная неудовлетворенность собой и своей жизнью.

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