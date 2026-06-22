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- Астрологія
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Астрологічний прогноз на 22 червня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Ця місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: цей день призначений не лише — і не стільки — для роботи над новими проєктами, скільки для роздумів і осмислення пережитого: аналізу припущених помилок і покаяння — у тому разі, якщо це буде необхідно.
Символ дня: метелик.
Стихія дня: Земля, Вогонь.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: червоний, чорний.
Щасливі камені дня: олівін, хризоліт, гранатит.
За яку частину тіла відповідає: шлунок.
Хвороби цього дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть швидко перейти у хронічну стадію, тому зволікати з їхнім лікуванням не слід. Відчуття гарного самопочуття, найімовірніше, виявиться оманливим, тому до здоров’я слід ставитися максимально дбайливо, не допускаючи важких фізичних навантажень.
Харчування протягом дня: дієта, піст або лікувальне голодування не тільки не позбавлять вас енергії, необхідної для життя та роботи, а й, навпаки, повернуть її.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона сприятиме зміцненню здоров’я та принесе приємні зміни у життя загалом.
Сьогоднішні дачні роботи: рослини потребують поливання та підживлення.
Магія та містика дня: можна читати заклинання, які допомагають у вирішенні побутових конфліктів — наприклад, із сусідами та навіть із домочадцями.
Денні сни: сни цієї ночі безпосередньо звертаються до підсвідомості людини, тому — за умови їхнього правильного тлумачення — дадуть відповіді на безліч важливих питань.
Табу дня: не можна ігнорувати знаки, які цього дня надсилатиме нам доля.
Цитата дня: «Май мужність користуватися власним розумом!» (Іммануїл Кант).
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