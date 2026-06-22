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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які приховують внутрішні пристрасті під маскою байдужості

На різноманітні подразники — як ті, що походять від людей, так і від обставин — ми реагуємо по-різному.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Хтось — імпульсивно й експресивно, хтось — спокійно, майже байдуже, але це не означає, що в душі вони не переживають через те, що відбувається.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які приховують внутрішні пристрасті під маскою байдужості.

Діва

Діви, мабуть, найзакритіший знак зодіаку: вони мають вигляд як справжні Снігові королеви, які, здається, нічого не беруть близько до серця. Але під маскою байдужості та відстороненості вони приховують бурхливі — іноді відверто негативні — пристрасті, про які оточення часом навіть не підозрює.

Козоріг

Козороги справляють на оточення враження спокійних і малоемоційних, а іноді й відверто нудних людей, які не здатні відчувати яскраві емоції. Але ті, хто добре їх знає, чудово розуміють: це не так, просто вони бояться відкривати комусь свою душу, побоюючись, що їм заподіють біль.

Телець

Тельці — люди настільки стримані й спокійні, що іноді здаються загальмованими. За їхнім обличчям, позбавленим будь-яких емоцій, буває дуже важко визначити, про що вони зараз думають і що відчувають. Але це не означає, що вони нічого не відчувають — навпаки, під маскою байдужості у них часто ховається ціла емоційна буря.

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Дата публікації
Кількість переглядів
44
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