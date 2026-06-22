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Переговори США та Ірану й атака дронів на Москву: головні новини ночі 22 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 червня 2026 року:
США та Іран провели продуктивні переговори у Швейцарії: є прогрес щодо Ормузької протоки Читати далі –>
Війна проти Ірану коштувала США близько 40 мільярдів доларів — CNN Читати далі –>
Москва під атакою дронів: росіяни заявили про масований наліт БпЛА Читати далі –>
У Криму вночі пролунала серія вибухів: у Феодосії зникло світло, в Армянську спалахнула пожежа Читати далі –>
Російський дрон вдарив у багатоповерхівку в Харкові: пошкоджено будинок на рівні 22 поверху Читати далі –>
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