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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
583
Час на прочитання
1 хв

Переговори США та Ірану й атака дронів на Москву: головні новини ночі 22 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Москва

Москва / © unsplash.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 червня 2026 року:

  • США та Іран провели продуктивні переговори у Швейцарії: є прогрес щодо Ормузької протоки Читати далі –>

  • Війна проти Ірану коштувала США близько 40 мільярдів доларів — CNN Читати далі –>

  • Москва під атакою дронів: росіяни заявили про масований наліт БпЛА Читати далі –>

  • У Криму вночі пролунала серія вибухів: у Феодосії зникло світло, в Армянську спалахнула пожежа Читати далі –>

  • Російський дрон вдарив у багатоповерхівку в Харкові: пошкоджено будинок на рівні 22 поверху Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
583
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