Ремонт пральних машин Ariston за помилки F05

Якщо пральна машина Ariston видає код помилки F05, проблема може полягати в несправному зливному насосі або його некоректній роботі з будь-яких причин. Це досить рідкісна помилка, адже надійність техніки Арістон не викликає сумнівів.

Тим не менш, рано чи пізно ви можете зіткнутися з цією проблемою, яка зазвичай виникає у пральних машинах Арістон безпосередньо після того, як виконаний обраний вами основний цикл прання (до полоскання та віджиму) у відповідному режимі. Після чого потрібний ремонт пральних машин у сервісному центрі. Спочатку потрібно розібратися в проблемі.

Попередньо під час прання можуть бути чутні сторонні звуки:

характерний скрегіт;

ритмічний стукіт;

брязкіт і тріск.

Причини виникнення помилки під час роботи пральної машинки

Зазвичай поломка цього виду означає, що несправний зливний насос, вода з бака не зливається, і білизну неможливо дістати. Традиційно причинами появи такого роду несправності може стати забруднення зливного шланга, засмічення зливного фільтра або проблеми з підключенням до каналізації.

Також причиною може бути вихід з ладу пресостату або надходження на нього недостатньої кількості енергії (датчик не функціонує через недостатню потужність). Для початку користувачам можна спробувати вирішити цю проблему самостійно, не вдаючись до дорогих послуг майстрів.

Варіанти вирішення проблеми

Ви можете виправити помилку, виконаючи такі дії. Для початку слід перезавантажити машинку, вимкнувши її на кілька хвилин із мережі та ввімкнувши знову. Це скине налаштування та програми прання, що використовуються.

Якщо перезавантаження не допомогло, то наступним кроком стане перевірка каналізації щодо наявності засмічення. Зробити це просто: потрібно взяти кінець шланга з каналізації, вивести його в унітаз, наприклад, і поставити машинку на програму віджиму.

Відбувся віджим води та запуск режиму зливу? Вода нормально надходить із зливного шланга? Проблема в забитій каналізаційній трубі, яку потрібно прочистити. Якщо вода зі зливного шланга не надходить, є два варіанти: засмічення шланга або зливного фільтра, розташованого внизу корпусу машинки за кришкою.

Після того, як прочистити основний фільтр і промити шланг, необхідно запустити програму прання заново. Саме засмічений шланг і фільтр зливу є найчастішими причинами виникнення цієї помилки в машинці Арістон.

Якщо прочищення не допомогло, слід перевірити дроти та контакти на предмет несправності, деформації та обриву. З'єднання модуля управління з пресостатом та насосом повинні бути надійними: інакше ці основні модулі починають працювати некоректно.

Коли всі вищезгадані дії не дали результатів, самостійно розумітися на складніших причинах не варто. Найкращим рішенням стане звернення до авторизованого сервісного центру у своєму місті. Професійний майстер легко усуне проблему.

Такий ремонт пральних машин можна виконати вдома. Займає 1-2 години.