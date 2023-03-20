Мольфар передбачив програш Росії у війні та смерть Путіна: коли це станеться

Мольфар Макс Гордєєв передбачив поразку Росії у війні проти України та смерть диктатора Путіна. За його даними, це може статися дуже скоро.

Про це пише УНІАН.

Макс Гордєєв вважає, що найближчим часом Росія може готувати новий ракетний удар по українських містах. У небезпеці будуть Одеса, Харків, Донецьк, Луганськ, центр Києва, Львів, Миколаїв. Проте ЗСУ відіб'ють усі атаки ворога.

"ЗСУ дуже глобально відіб'є всі атаки. Це буде дуже сильний провал для Росії", - сказав Гордєєв.

Після поразки у війні проти України Путін накаже знищити організаторів нападу на нашу державу, оскільки буде розлючений. Проте на думку мольфара, диктатор і сам довго не проживе. Макс Гордєєв вважає, що Путін може дуже скоро померти, зараз диктатор доживає свої останні дні.

Нагадаємо, астрологиня Альбіна Пономаренко передбачила у березні "переможну" для України подію. Вона вважає, що це вплине на завершення війни Росії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також: