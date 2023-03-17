Астрологиня передбачила "переможну подію" для України: коли це станеться

Україну в березні чекає важлива подія, яку можна буде назвати "переможною".

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповіла астрологиня Альбіна Пономаренко:

"Вже від 17 березня на гороскоп України дуже позитивно впливає Марс. Це планета війни, сили, активності, тому ми чекаємо на якусь підтримку. А Юпітер з Меркурієм стосуються армії, війни, промисловості. Якщо говорити про гороскоп України, то тут просто прописана формула перемоги. Тобто якась переможна подія обов’язково буде — велика чи мала. Але так чи інакше це буде дуже позитивне рішення, підтримка наших країн-партнерок, якась неочікувана дружня підтримка і військова теж. Бо ми на неї чекаємо. Найближчим часом ми почуємо приємну і дуже хорошу для нас новину. Вона буде переможна і стосуватиметься навіть грошей і банківської сфери", - вважає астрологиня.

Нагадаємо, раніше Влад Росс спрогнозував, що війна в Україні закінчиться для Росії катастрофічною поразкою і капітуляція РФ може статися вже у травні 2023 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також: