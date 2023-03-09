Астрологиня передбачає перестановки у владі України - прогноз на 2023 рік

Відома астрологиня Яна Тимощук розповіла, що весна 2023 в Україні буде "вогненною і трансформаційною" зі змінами у владі. За прогнозом астрологині, Росія може застосувати ядерні боєголовки.

Про це йшлося в інтерв'ю Тимощук "УНІАН".

За її словами, наразі триває особливий період через сильний вплив Місяця (до 10 березня). Потім буде сонячне і місячне затемнення, після 20 квітня. Особливо сонячне затемнення може впливати на розум людей, на владу.

Ба більше, з 15 по 25 липня і з 10 по 15 серпня також будуть переломні періоди.

"Сонце спалює, можна побачити сильну стихію вогню - ядерні боєголовки, руйнування. Будуть переламні моменти на фронті, в політичному плані можуть бути перестановки. Навесні ситуація буде така: те, що не може існувати як раніше, завершується і ми йдемо в нове. Весна буде вогненною і трансформаційною", - сказала астрологиня.

Напередодні астрологиня Анна Вергелес розповіла про три періоди, які вказують на те, що війна в Україні завершується.

Наголосимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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