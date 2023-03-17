Астролог предвидила "победное событие" для Украины: когда это произойдет

Украину в марте ожидает важное событие, которое можно будет назвать "победным".

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала астрологиня Альбина Пономаренко:

"Уже с 17 марта на гороскоп Украины очень положительно влияет Марс. Это планета войны, силы, активности, поэтому мы ждем какой-то поддержки. А Юпитер с Меркурием касаются армии, войны, промышленности. Если говорить о гороскопе Украины, то здесь просто прописана формула победы.То есть какое-то победное событие обязательно будет — большое или малое, но так или иначе это будет очень положительное решение, поддержка наших стран-партнерок, какая-то неожиданная дружеская поддержка и военная тоже. Потому что мы ожидаем и очень хорошая для нас новость. Она будет победной и будет касаться даже денег и банковской сферы", — считает астрологиня.

Напомним, ранее Влад Росс спрогнозировал, что война в Украине закончится для России катастрофическим поражением, и капитуляция РФ может произойти уже в мае 2023 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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