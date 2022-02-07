Ваза в інтер'єрі: 5 красивих ідей з Instagram

Ваза в сучасному інтер'єрі відіграє не так функціональну роль, як декоративну.

Підходити до вибору вази для інтер'єру необхідно творчо. Вона необов'язково має повторювати кольори штор або крісел, та й стилістика може бути відмінною від загальної, адже зараз у моді еклектика, змішання стилів, і можна дозволити собі будь-який сміливий експеримент.

Вази тепер використовують не лише для свіжих чи сухих квітів. Дуже ефектний вигляд мають вази з пір'ям або металевими конструкціями, або пластиковими трубками яскравих кольорів.

Більше того, у вазу не обов'язково, в принципі, щось ставити. Красива ваза чудова сама по собі.

Мінімалізм та монохром

Якщо ви любите монохромні інтер'єри в стилі мінімалізм, то ця ідея вам сподобається. Снігово-білий простір і така сама ваза, зроблена з пофарбованого білою фарбою металевого бідона. Замість букета в таку вазу можна поставити гілочку дерева.

В сучасному стилі

Ще один практично монохромний варіант інтер'єру в сучасному стилі. Ваза повторює колір та навіть лінії картини на стіні. Зверніть увагу, який ефектний вигляд має двоколірна композиція з пір'я замість квітів.

Сім'я ваз різних кольорів та розмірів

Вази в інтер'єрі можуть групуватися "сім'ями" та створювати гармонійну композицію. Дві округлі вази і три довгасті фактурні чудово поєднуються між собою.

Вигадлива форма у ритмі інтер'єру

Ваза незвичайної форми покликана підкреслити круглі форми світильника, що є головним смисловим акцентом у цьому інтер'єрі. Засохла гортензія у вазі теж має форму кулі.

Яскравий акцент

В інтер'єрі нейтральних тонів ваза, текстиль та інші аксесуари можуть стати яскравим акцентом. Ваза із червоного скла відмінно підтримує яскраві кольори подушки та абажура лампи на вікні.

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