Шашлик із лосося: цікавий рецепт

Шашлик із лосося / © Credits

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Фудблогерка Ольга Рябенко поділилася рецептом, який особливо сподобається дітям. І це не дивно: ніжна червона риба, яскраві овочі та приємна кислинка лимона — що може бути кращим.

Інгредієнти Червона риба (лосось або форель) 500 г Солодкий перець різних кольорів 2 шт. Лимон 1 шт. Цедра лимона ½ шт. Петрушка свіжа 10 г Часник 1 зубчик Соєвий соус 40 мл Олія 1 ст. л Сіль Чорний перець

Приготування

Очистьте філе від шкіри та кісточок. Наріжте на однакові кубики приблизно по 3–4 см. Це забезпечить рівномірне приготування. У глибокій мисці змішайте соєвий соус, подрібнену петрушку, часник, цедру лимона, сіль, перець і олію. Додайте туди рибу. Акуратно перемішайте, накрийте харчовою плівкою та залиште на 15–30 хв маринуватися (можна й довше — до 2 годин у холодильнику). Солодкий перець наріжте квадратами приблизно такого ж розміру, як кубики риби. Лимон наріжте тоненькими кружальцями чи півкільцями. На шпажки нанизуйте почергово: шматочок риби — перець — лимон — і знову по колу. Чергуйте кольори для яскравої подачі. Викладіть шашлички на деко, застелене пергаментом. Запікайте у розігрітій духовці за температури 190°C близько 10 хв. Не пересушіть, адже риба готується дуже швидко. Якщо маєте гриль — це ідеальний варіант.

Подача

Подавайте з легким овочевим салатом, відвареною картоплею чи рисом.

Подавайте грецький йогурт з кропом як соус.

Подавайте теплими чи навіть холодними — шашлик смачний в обох варіантах.

Рибні шпажки — це не просто смачно. Це корисно, яскраво та святково. До того ж можете додати цукіні, чері, шампіньйони чи навіть ананас. Такий шашлик не тільки прикрасить вашу вечерю, а й стане фаворитом на будь-якому пікніку чи родинному святі.

Смачного!

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