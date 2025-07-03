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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
490
Час на прочитання
2 хв

Шашлик із лосося: цікавий рецепт

Соковитий, ароматний, корисний та дуже легкий у приготуванні. Цей рибний шашлик стане вашим улюбленим літнім рецептом — як для недільної вечері на балконі, так і для романтичного пікніка на природі.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
175 ккал
Шашлик із лосося

Шашлик із лосося / © Credits

Фудблогерка Ольга Рябенко поділилася рецептом, який особливо сподобається дітям. І це не дивно: ніжна червона риба, яскраві овочі та приємна кислинка лимона — що може бути кращим.

Інгредієнти

Червона риба (лосось або форель)
500 г
Солодкий перець різних кольорів
2 шт.
Лимон
1 шт.
Цедра лимона
½ шт.
Петрушка свіжа
10 г
Часник
1 зубчик
Соєвий соус
40 мл
Олія
1 ст. л
Сіль
Чорний перець

Приготування

  1. Очистьте філе від шкіри та кісточок. Наріжте на однакові кубики приблизно по 3–4 см. Це забезпечить рівномірне приготування.

  2. У глибокій мисці змішайте соєвий соус, подрібнену петрушку, часник, цедру лимона, сіль, перець і олію.

  3. Додайте туди рибу. Акуратно перемішайте, накрийте харчовою плівкою та залиште на 15–30 хв маринуватися (можна й довше — до 2 годин у холодильнику).

  4. Солодкий перець наріжте квадратами приблизно такого ж розміру, як кубики риби. Лимон наріжте тоненькими кружальцями чи півкільцями.

  5. На шпажки нанизуйте почергово: шматочок риби — перець — лимон — і знову по колу. Чергуйте кольори для яскравої подачі.

  6. Викладіть шашлички на деко, застелене пергаментом. Запікайте у розігрітій духовці за температури 190°C близько 10 хв. Не пересушіть, адже риба готується дуже швидко. Якщо маєте гриль — це ідеальний варіант.

Подача

  • Подавайте з легким овочевим салатом, відвареною картоплею чи рисом.

  • Подавайте грецький йогурт з кропом як соус.

  • Подавайте теплими чи навіть холодними — шашлик смачний в обох варіантах.

Рибні шпажки — це не просто смачно. Це корисно, яскраво та святково. До того ж можете додати цукіні, чері, шампіньйони чи навіть ананас. Такий шашлик не тільки прикрасить вашу вечерю, а й стане фаворитом на будь-якому пікніку чи родинному святі.

Смачного!

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