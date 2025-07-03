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Шашлик із лосося: цікавий рецепт
Соковитий, ароматний, корисний та дуже легкий у приготуванні. Цей рибний шашлик стане вашим улюбленим літнім рецептом — як для недільної вечері на балконі, так і для романтичного пікніка на природі.
Фудблогерка Ольга Рябенко поділилася рецептом, який особливо сподобається дітям. І це не дивно: ніжна червона риба, яскраві овочі та приємна кислинка лимона — що може бути кращим.
Інгредієнти
- Червона риба (лосось або форель)
- 500 г
- Солодкий перець різних кольорів
- 2 шт.
- Лимон
- 1 шт.
- Цедра лимона
- ½ шт.
- Петрушка свіжа
- 10 г
- Часник
- 1 зубчик
- Соєвий соус
- 40 мл
- Олія
- 1 ст. л
- Сіль
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- Чорний перець
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Приготування
Очистьте філе від шкіри та кісточок. Наріжте на однакові кубики приблизно по 3–4 см. Це забезпечить рівномірне приготування.
У глибокій мисці змішайте соєвий соус, подрібнену петрушку, часник, цедру лимона, сіль, перець і олію.
Додайте туди рибу. Акуратно перемішайте, накрийте харчовою плівкою та залиште на 15–30 хв маринуватися (можна й довше — до 2 годин у холодильнику).
Солодкий перець наріжте квадратами приблизно такого ж розміру, як кубики риби. Лимон наріжте тоненькими кружальцями чи півкільцями.
На шпажки нанизуйте почергово: шматочок риби — перець — лимон — і знову по колу. Чергуйте кольори для яскравої подачі.
Викладіть шашлички на деко, застелене пергаментом. Запікайте у розігрітій духовці за температури 190°C близько 10 хв. Не пересушіть, адже риба готується дуже швидко. Якщо маєте гриль — це ідеальний варіант.
Подача
Подавайте з легким овочевим салатом, відвареною картоплею чи рисом.
Подавайте грецький йогурт з кропом як соус.
Подавайте теплими чи навіть холодними — шашлик смачний в обох варіантах.
Рибні шпажки — це не просто смачно. Це корисно, яскраво та святково. До того ж можете додати цукіні, чері, шампіньйони чи навіть ананас. Такий шашлик не тільки прикрасить вашу вечерю, а й стане фаворитом на будь-якому пікніку чи родинному святі.
Смачного!