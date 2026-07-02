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На принца Джорджа вже восени чекає захоплива пригода в Іттонському коледжі
На принца Джорджа Уельського вже восени чекає новий захопливий етап у його навчанні.
Ітонський коледж, де також навчалися принци Вільям і Гаррі, сповнений традицій, у яких принц Джордж візьме участь, коли розпочне навчання у вересні.
Цього місяця Кенсінгтонський палац оголосив, що 12-річний принц Джордж почне навчання в Ітонському коледжі у вересні цього року, слідуючи стопами свого батька, принца Вільяма, свого дядька, принца Гаррі, і багатьох інших членів королівської сім’ї, які навчалися в цій престижній школі-інтернаті, де навчаються хлопчики з 13 до 18 років.
Джерела наближені до королівської родини говорять, що принц Джордж завжди хотів піти стопами свого батька, пише журнал People.
Школа для хлопчиків, заснована 1440 року королем Генріхом VI, багата на традиції, і принц Джордж майже одразу після прибуття пройде одне зі своїх перших випробувань у цій школі. Це буде тест на знання кольорів, під час якого його перевірять на знання офіційних кольорів 25 гуртожитків Ітонського коледжу, а також розташування будівель школи. Принцу доведеться вивчити всі кольори факультетів та різні архаїчні назви Ітонського коледжу.
Принц Вільям і принц Гаррі проживали в маєтку Манор-Гаус під час навчання в Ітоні, і очікується, що Джордж також там проживатиме.