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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
46
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1 хв

На принца Джорджа вже восени чекає захоплива пригода в Іттонському коледжі

На принца Джорджа Уельського вже восени чекає новий захопливий етап у його навчанні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Джордж

Принц Джордж / © Associated Press

Ітонський коледж, де також навчалися принци Вільям і Гаррі, сповнений традицій, у яких принц Джордж візьме участь, коли розпочне навчання у вересні.

Цього місяця Кенсінгтонський палац оголосив, що 12-річний принц Джордж почне навчання в Ітонському коледжі у вересні цього року, слідуючи стопами свого батька, принца Вільяма, свого дядька, принца Гаррі, і багатьох інших членів королівської сім’ї, які навчалися в цій престижній школі-інтернаті, де навчаються хлопчики з 13 до 18 років.

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

Джерела наближені до королівської родини говорять, що принц Джордж завжди хотів піти стопами свого батька, пише журнал People.

Школа для хлопчиків, заснована 1440 року королем Генріхом VI, багата на традиції, і принц Джордж майже одразу після прибуття пройде одне зі своїх перших випробувань у цій школі. Це буде тест на знання кольорів, під час якого його перевірять на знання офіційних кольорів 25 гуртожитків Ітонського коледжу, а також розташування будівель школи. Принцу доведеться вивчити всі кольори факультетів та різні архаїчні назви Ітонського коледжу.

Ітонський коледж / © Getty Images

Ітонський коледж / © Getty Images

Принц Вільям і принц Гаррі проживали в маєтку Манор-Гаус під час навчання в Ітоні, і очікується, що Джордж також там проживатиме.

Принц Вільям в Ітоні / © Getty Images

Принц Вільям в Ітоні / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
46
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