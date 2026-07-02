Як позбутися мозолів і зробити п’яти гладенькими: корисні поради

Як позбутися мозолів / © Credits

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Гуляєте вдома босоніж, багато бігаєте або носите занадто тісне чи, навпаки, надто вільне взуття — усе це створює тертя, через яке шкіра починає запалюватися. Так з’являються мозолі — щільні, грубі ділянки шкіри, які, за словами подологині Сарі Прісанд, є природною реакцією організму на постійне подразнення. Видання The New York Times зібрало поради лікарки, які пояснюють, чому вони з’являються, як правильно їх доглядати та яких помилок варто уникати.

Хоча мозолі можуть виникати будь-якої пори року, влітку вони стають помітнішими. Причина проста, адже ми частіше ходимо босоніж, носимо шльопанці та інше взуття, яке не забезпечує достатньої підтримки стопі, а ще більше рухаємося.

У більшості випадків мозолі не становлять небезпеки. Проте якщо вони стають надто товстими, можуть почати боліти, тріскатися та навіть підвищувати ризик розвитку інфекції.

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Чому з’являються мозолі

Мозолі виникають у місцях, де шкіра регулярно зазнає тиску чи тертя. Найчастіше на п’ятах, подушечках стоп, пальцях ніг та їхніх бокових поверхнях. Вони також часто з’являються на руках у спортсменів, які працюють із вагами, грають у гольф чи займаються гімнастикою.

Підвищений ризик мають люди з особливостями будови стопи, наприклад із плоскостопістю, «кісточками» чи молоткоподібною деформацією пальців.

Зазвичай мозолі мають жовтуватий чи білуватий колір, шорстку поверхню та майже не болять. Однак якщо шар шкіри стає занадто товстим, під час ходьби можуть з’явитися дискомфорт і навіть зміна ходи.

Важливо не плутати мозолі з натоптенями. Хоча вони теж виникають через тертя, натоптні зазвичай менші, кругліші, болючіші та мають тверде ядро всередині. Мозолі ж займають більшу площу та мають пласкішу форму.

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Як запобігти появі мозолів

Лікарі радять насамперед звернути увагу на взуття. Воно має добре сидіти на нозі, не натирати та забезпечувати достатню підтримку стопи. Варто уникати надто вузьких моделей, високих підборів, а також шкарпеток, які збираються у складки чи сповзають.

Якщо є потреба, можна використовувати ортопедичні устілки, бо вони допомагають рівномірно розподіляти навантаження.

Також рекомендується не ходити босоніж навіть удома. Краще обирати домашні капці чи інше зручне взуття. Самі лише шкарпетки не завжди достатньо захищають стопу від тертя.

Для зон, де мозолі з’являються найчастіше, можна використовувати спеціальні м’які захисні накладки. Не менш важливий і щоденний догляд, наприклад, регулярне зволоження допомагає запобігти надмірному потовщенню шкіри.

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Як видаляти мозолі

За словами лікарки, якщо мозоль уже турбує, позбутися його можна приблизно за 2–4 тижні.

Найкращий спосіб — після душу чи теплої ванночки, коли шкіра стане м’якшою, акуратно обробити її пемзою чи пилкою для стоп. Головне правило — не намагатися зняти якомога більше шкіри за один раз. Завдання полягає лише у тому, щоб поступово згладити мозоль.

Експерти не радять використовувати металеві терки чи агресивні інструменти, адже вони можуть пошкодити шкіру та збільшити ризик інфікування.

Після процедури варто нанести крем із сечовиною концентрацією від 10 до 40%. Саме цей компонент допомагає пом’якшити огрубілу шкіру та поступово зменшує її товщину. Для кращого ефекту можна одягнути шкарпетки, щоб утримати вологу.

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Популярні кислотні пілінги для стоп не завжди виправдовують очікування. Вони переважно видаляють лише поверхневий шар шкіри, а через вміст спирту можуть навіть пересушувати стопи та погіршувати стан мозолів.

Обережність потрібна і з педикюром, надто агресивне видалення огрубілої шкіри може призвести до травм, рубців або інфекцій.

Окремо лікарі наголошують, що людям із цукровим діабетом або порушенням чутливості стоп не варто самостійно обробляти мозолі. Перед будь-якими процедурами необхідно проконсультуватися з лікарем.

Коли варто звернутися до спеціаліста

Якщо домашній догляд не допомагає, мозоль стає більшим, болить або постійно повертається, слід записатися до дерматолога чи подолога.

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Фахівець може безпечно видалити потовщену шкіру спеціальним хірургічним інструментом. Крім того, іноді утворення, схожі на мозолі, можуть виявитися натоптнями, бородавками чи навіть проявами раку шкіри, тому самостійно ставити собі діагноз не варто.

Мозолі — це природний захисний механізм організму, а не косметичний дефект. Проте правильний догляд допоможе зробити стопи м’якшими, уникнути болю та знизити ризик тріщин і запалень.

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