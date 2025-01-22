До Дня святого Валентина готова: Емілі Ратаковскі у прозорій білизні похизувалася пишним бюстом

33-річна модель прорекламувала комплект білизни від бренду Intimissimi, амбасадоркою якого вона стала наприкінці минулого року.

Емілі Ратаковскі поділилася з фоловерами в Instagram гарячим знімком, яким розбурхала їхню уяву.

На ньому модель спокусливо позувала на ліжку у червоному прозорому комплекті білизни з колекції бренду Intimissimi, присвяченої до Дня святого Валентина.

Емілі Ратаковскі / Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Дівчина продемонструвала струнку фігуру і пишний спокусливий бюст.

Нагадаємо, Емілі Ратакоквсі приміряла чорний мереживний комплект білизни, який складався з корсетного бюстгальтера, трусів та пеньюару.

Читайте також:

Модель Емілі Ратаковскі в ефектному вбранні (16 фото)