До Дня святого Валентина готова: Емілі Ратаковскі у прозорій білизні похизувалася пишним бюстом

33-річна модель прорекламувала комплект білизни від бренду Intimissimi, амбасадоркою якого вона стала наприкінці минулого року.
Емілі Ратаковскі поділилася з фоловерами в Instagram гарячим знімком, яким розбурхала їхню уяву.
На ньому модель спокусливо позувала на ліжку у червоному прозорому комплекті білизни з колекції бренду Intimissimi, присвяченої до Дня святого Валентина.
Дівчина продемонструвала струнку фігуру і пишний спокусливий бюст.
Нагадаємо, Емілі Ратакоквсі приміряла чорний мереживний комплект білизни, який складався з корсетного бюстгальтера, трусів та пеньюару.
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